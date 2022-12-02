02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ani ayrılığıyla magazin gündemine oturdu. İlişkisini kıskançlık nedeniyle bitiren güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vücuduyla barışık olmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 13:04
  • 1
  • 182
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlığı yaptığı ve çok aşık olduğunu söylediği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 182
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

Saevarsson'ın kıskançlıkları nedeniyle ilişkisini sonlandıran Deniz, InStyle dergisine röportaj verdi.

  • 3
  • 182
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

Tek hayalinin mutlu olmak olduğunu söyleyen Deniz, "Küçük kusurlar hariç vücudumla tamamen barışık değilim aslında. Yıllardır zayıflığımla ilgili kötü sözlere maruz kalıyorum." dedi.

  • 4
  • 182
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

Vücuduyla barışık olmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

  • 5
  • 182
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı

İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...