02 Aralık 2022, Cuma
Dilan Çiçek Deniz “Vücudumla barışık değilim” dedi! Estetiksiz hali gören tanıyamadı
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ani ayrılığıyla magazin gündemine oturdu. İlişkisini kıskançlık nedeniyle bitiren güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vücuduyla barışık olmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 13:04
- 1
- 182
- 2
- 182
- 3
- 182
- 4
- 182
- 5
- 182