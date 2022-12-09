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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

Önümüzdeki yaz evlenmek için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson kıskançlık krizi nedeniyle yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından gecelerde görüntülenen Saevarsson bir kız arkadaşı ile samimi şekilde görüntülenmişti. Yaşananların ardından sosyal medyada da birbirini silen ikili arasında şimdi de dövme krizi çıktı. İkili, birlikte olduğu dönemde yaptırdıkları şimşek dövmesiyle birbirine mesaj yolluyor.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:09
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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

Thor Saevarsson, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVDEN TAŞINDI

Deniz, önümüzdeki yaz evlenmeye hazırlandığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılma kararı aldı. Oyuncunun, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle nişanı attığı ortaya çıktı. Saevarsson'un da Deniz'le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİ

Birbirlerini sosyal medyadan da silen çiftten Saevarsson, geçtiğimiz haftalarda Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalanmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Kuruçeşme'de görüntülenmesinin ardından Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile mekan kapısı önünde takılan Thor fotoğraflarının çekildiğini farkedince arkadaşının, yanında bulunan kız arkadaşının önünü kapatmasını ve görüntü alınmasını engellemesini istemişti.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

"SİZİ ANLAMADIM"

Mekanın önünden ayrılan Thor'a, "Dilan Çiçek Deniz'i çok çabuk unuttunuz" sorusu sorulunca, "Sizi anlamadım '' diyerek öfkelenmişti.