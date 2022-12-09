Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövme krizi! Mesaj gönderdi

Önümüzdeki yaz evlenmek için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson kıskançlık krizi nedeniyle yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından gecelerde görüntülenen Saevarsson bir kız arkadaşı ile samimi şekilde görüntülenmişti. Yaşananların ardından sosyal medyada da birbirini silen ikili arasında şimdi de dövme krizi çıktı. İkili, birlikte olduğu dönemde yaptırdıkları şimşek dövmesiyle birbirine mesaj yolluyor.