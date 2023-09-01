01 Eylül 2023, Cuma
Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi
Mert Yazıcıoğlu'ndan kısa süre önce ayrılan Dilan Çiçek Deniz Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Şarkıcıyla birlikte bir mekanda görüldüğü ileri sürülen Deniz, bu iddiaları "Tanımıyorum" diyerek yalanladı. Bu açıklama sonrası Oğuzhan Koç'tan manidar bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 09:44
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