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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

Mert Yazıcıoğlu'ndan kısa süre önce ayrılan Dilan Çiçek Deniz Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Şarkıcıyla birlikte bir mekanda görüldüğü ileri sürülen Deniz, bu iddiaları "Tanımıyorum" diyerek yalanladı. Bu açıklama sonrası Oğuzhan Koç'tan manidar bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 09:44
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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

Deniz son olarak Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.

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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"

Haberleri yalanlayan oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz'in açıklamasının ardından da Oğuzhan Koç'tan manidar bir cevap geldi.

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Dilan Çiçek Deniz “Tanımıyorum” demişti! Oğuzhan Koç’tan manidar paylaşım geldi

Konser videosu paylaşan Oğuzhan Koç, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notunu düştü. Bu paylaşım da kafaları karıştırdı.