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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi
Uzun süreli ilişkilerini sonlandırmalarının ardından teselliyi birbirinde bulan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu baş başa tatile çıktı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek soluğu Maldivler'de aldı. Bayram boyunca Hint Okyanusu'nun ortasında tüm dünyadan uzakta baş başa tatil yaparken ilk paylaşımlar da geldi.
Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:09Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:09