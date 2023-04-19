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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Uzun süreli ilişkilerini sonlandırmalarının ardından teselliyi birbirinde bulan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu baş başa tatile çıktı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek soluğu Maldivler'de aldı. Bayram boyunca Hint Okyanusu'nun ortasında tüm dünyadan uzakta baş başa tatil yaparken ilk paylaşımlar da geldi.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:09
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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Mert Yazıcıoğlu ise Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ani bir kararla sonlandırmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Bu iki ayrılık magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken, şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, adeta teselliyi birbirlerinde bularak yeni bir aşka yelken açtı.

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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

İlk kez Zekariyaköy'de objektiflere yakalanan ikili, Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gelmişti.

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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gece Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Deniz'in başrolünü oynadığı 'Amadeus' tiyatrosunun Ankara turnesine beraber giden taze aşıklardan Deniz "Çok güzel geçti oyun" demişti.