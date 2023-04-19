Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu rotayı Maldivler’e çevirdi! İlk paylaşım geldi

Dilan Çiçek Deniz evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Mert Yazıcıoğlu ise Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ani bir kararla sonlandırmıştı.