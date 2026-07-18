Dila Tarkan'dan sıra dışı bebek partisi! Villanın bahçesi semt pazarına dönüştü

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan, evinin bahçesinde pazar yeri konseptli bir baby shower düzenledi. Meyve ve sebze temalı dekorasyonun öne çıktığı parti, sıra dışı detayları ve eğlenceli oyunlarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı.

İş insanı Dağhan Doğruer ile 2022 yılında evlenen sosyetik isim Dila Tarkan, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Çiftin, 27 Ağustos 2022'de dünyaya gelen Luca Kartal adında bir oğulları bulunuyor.

VİLLANIN BAHÇESİ SEMT PAZARINA DÖNÜŞTÜ Geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediklerini özel bir organizasyonla açıklayan çift, bu kez farklı konseptiyle öne çıkan bir baby shower etkinliği düzenledi. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Dila Tarkan kutlama için lüks villasının bahçesini pazar yerine dönüştürdü.

MEYVE VE SEBZE TEMALI KOMBİN DİKKAT ÇEKTİ Etkinlik alanına kurulan tezgâhlar, meyve ve sebzelerle süslenirken davetliler file çantalarıyla tezgâhları gezerek ürün seçti.Partinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Dila Tarkan'ın kombini oldu.

Ünlü isim, meyve ve sebze motifleriyle hazırlanan elbisesini yine aynı temaya uygun tasarlanan pazar çantası şeklindeki şapkayla tamamladı. Patlıcan, üzüm, portakal, elma, domates ve sarımsak gibi figürlerin yer aldığı tasarım, konukların ilgisini çekti.

GÖZLERİ BAĞLI PÜRE YEDİRME OYUNU Organizasyon, hazırlanan oyunlar da eğlenceli anlar yaşattı. Program kapsamında davetliler gruplara ayrıldı. Gözleri bağlanan yarışmacılar, ellerindeki bebek maması pürelerini arkadaşlarına yedirmeye çalışırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Farklı temasıyla öne çıkan bebek partisi, davetlilerin sosyal medyada paylaştığı karelerle de ilgi gördü.