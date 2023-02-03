03 Şubat 2023, Cuma
Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu
Didem Soydan, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Deniz ile geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Soydan, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Saygı ve sevgi çerçevesinde normal yaşantımıza devam ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:53
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