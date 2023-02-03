Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

"Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da cevap veren ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi.