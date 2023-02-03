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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Didem Soydan, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Deniz ile geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Soydan, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Saygı ve sevgi çerçevesinde normal yaşantımıza devam ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:53
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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren Didem Soydan ve Burak Deniz geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ilişkisini sonlandırmıştı.

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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Soydan, "Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisini izlediniz mi?" sorusuna, "Burak ile birlikte olduğum dönemde ben de setlere gittim. Çekimleri gördüm, harika bir iş yaptılar" dedi.

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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

"Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da cevap veren ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi.

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Didem Soydan’dan Burak Deniz açıklaması! Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

"Şahmaran" dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in çekimlerinde yakınlaştığı ortaya çıkarmış, ancak ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.