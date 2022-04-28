Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

"ŞU AN GÖRSENİZ TİKSİNİRSİNİZ"

Ekonomik olarak zorluklar sona eren oryantal, aralık ayında ev sahibi olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

Şok şok şok ben evleniyorum. Şükürler olsun evimi buldum. Kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evi şu an görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım. Çalışarak, alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın.