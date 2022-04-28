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Didem Kınalı'ya kiracı şoku! '100 bin TL istedi'

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Geçtiğimiz aralık ayında "Şok şok şok ben evleniyorum" sözleriyle ev satın aldığını duyuran Kınalı, kontratı bitecek kiracıya ihtar gönderdiğini ancak hiç beklemediği bir cevap aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:22
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Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı 'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle adını duyuran Didem Kınalı, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor.

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Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ"

Kınalı, Haziran 2020'de "çalışamadığı için cipini satışa çıkardığı" haberleriyle adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki oryantal, "Biraz daha dayanabilirim ama hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ileride ne olur, Allah bilir. Şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum, o yüzden çalışmam lazım" şeklinde konuşmuştu.

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Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

Kınalı, Mayıs 2021'de yaptığı açıklamada ise koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti. Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" demişti.

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Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

485 BİN TL'YE CİPİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Haziran 2021'de yeni bir açıklama yapan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıklamıştı. Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini bir oto galerisine bıraktığını söylemişti. Kınalı'nın ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model aracını 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenilmişti.

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Didem Kınalı’ya kiracı şoku! ’100 bin TL istedi’

"ŞU AN GÖRSENİZ TİKSİNİRSİNİZ"

Ekonomik olarak zorluklar sona eren oryantal, aralık ayında ev sahibi olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

Şok şok şok ben evleniyorum. Şükürler olsun evimi buldum. Kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evi şu an görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım. Çalışarak, alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın.