CANLI YAYIN

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonuyla gündemde olan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, son durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ceran, deri altında kan birikmesi nedeniyle yeniden ameliyat olabileceğini açıkladı.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 1

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarının ardından yaşadığı zorlu iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şubat 2026'da Güney Kore'de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren operasyon geçiren Ceran, çene yapısının yeniden şekillendirildiğini, derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri uygulandığını açıklamıştı.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 2

YÜZÜNDE KOMPLİKASYON GELİŞTİ

Ünlü isim ayrıca daha önce göğsünde patlayan silikon nedeniyle de ek bir operasyon geçirdiğini ifade etmişti. Operasyon sonrası yaptığı paylaşımlarda ağzının içinin tamamen dikişlerle kaplı olduğunu ve konuşmakta zorlandığını dile getiren Ceran, yaşadığı süreci tüm ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Ahaber
Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 3

Geçtiğimiz günlerde düzeltme (revizyon) operasyonu için yeniden ameliyat masasına yatan Ceran, bandajlı haliyle yayınladığı videoda sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere gözyaşları içinde yanıt verdi.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 4

Ameliyatları yalnızca etkileşim almak amacıyla yaptığını öne süren yorumlara tepki gösteren Ceran, kendisini eleştirenlere hakkını helal etmediğini söyledi. Revizyon ameliyatının beşinci gününde son sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yapan Ceran, iyileşme sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini belirtti.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 5

YENİDEN AMELİYATA GİREBİLİR

Ceran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ameliyatımın 5. günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hâlâ duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek. Yüz germe yaptırmayı düşünen kadınların yalnızca sonucu değil, iyileşme sürecinde yaşanabilecekleri de görmesi için her şeyi filtresiz paylaşmaya devam ediyorum."

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 6

DOKTORLARI HAKKINDA DAVA AÇIKLAMASI

Ceran, açıklamalarında estetik operasyonlarını gerçekleştiren doktorları da hedef alarak haklarında hukuki süreç başlatacağını öne sürdü.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 7

"BENİ CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sosyal medya paylaşımında, "Doktorları, İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var." ifadelerini kullanmıştı.

Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi 8

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada göğüs kanseri tedavisi gördüğünü de duyurmuştu. Biyopsi sonucunu uzun süre paylaşmadığını belirten Ceran, ağır ilaçlar kullandığını ve bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etmişti.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin