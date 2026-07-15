Didem Ceran'dan 3. ameliyat sinyali: Son paylaşımında kötü haberi verdi

Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonuyla gündemde olan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, son durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ceran, deri altında kan birikmesi nedeniyle yeniden ameliyat olabileceğini açıkladı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarının ardından yaşadığı zorlu iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şubat 2026'da Güney Kore'de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren operasyon geçiren Ceran, çene yapısının yeniden şekillendirildiğini, derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri uygulandığını açıklamıştı.

YÜZÜNDE KOMPLİKASYON GELİŞTİ Ünlü isim ayrıca daha önce göğsünde patlayan silikon nedeniyle de ek bir operasyon geçirdiğini ifade etmişti. Operasyon sonrası yaptığı paylaşımlarda ağzının içinin tamamen dikişlerle kaplı olduğunu ve konuşmakta zorlandığını dile getiren Ceran, yaşadığı süreci tüm ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde düzeltme (revizyon) operasyonu için yeniden ameliyat masasına yatan Ceran, bandajlı haliyle yayınladığı videoda sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere gözyaşları içinde yanıt verdi.

Ameliyatları yalnızca etkileşim almak amacıyla yaptığını öne süren yorumlara tepki gösteren Ceran, kendisini eleştirenlere hakkını helal etmediğini söyledi. Revizyon ameliyatının beşinci gününde son sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yapan Ceran, iyileşme sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini belirtti.