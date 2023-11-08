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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Devrim Özkan Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini resmen ilan eden ikili hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili ise yanıt gecikmedi. İşte Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o hamilelik açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:29
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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Son dönemde kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Devrim Özkan, aşk hayatıyla da gündeme oturdu.

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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.

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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Uzun süre haklarında çıkan haberleri yalanlayan çift, geçtiğimiz günlerde peş peşe yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini resmen ilan etmişti.

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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollamıştı. Sevgilisinin bu jestine kayıtsız kalmamıştı. Ünlü oyuncu, çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

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Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu:

"Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın."