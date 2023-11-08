Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına jet yanıt: Üzücü ve yıpratıcı

Devrim Özkan Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini resmen ilan eden ikili hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili ise yanıt gecikmedi. İşte Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o hamilelik açıklaması...