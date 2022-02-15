Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Destan dizisinin oyuncuları da mercek altına alındı. Dizide Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun eski eşi herkesi şaşırttı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi de ünlü çıktı. İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi...