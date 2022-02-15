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Haberler Galeri Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Destan dizisinin oyuncuları da mercek altına alındı. Dizide Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun eski eşi herkesi şaşırttı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi de ünlü çıktı. İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi...

Giriş Tarihi: 15.02.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 16:42
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Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

Destan'da canlandırdığı Ulu Ece karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Barut, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Barut'un eski eşi herkesi şaşırttı.

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Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

İşte Destan'ın yıldızı Deniz Barut başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı
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Destan’ın Ulu Ece’si herkesi şaşırttı! Deniz Barut’un eski eşi de tanıdık çıktı