Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı

Destan'da canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan'ın eski aşkı herkesi şaşırttı. İşte Destan'ın güzel oyuncusu Elif Doğan'ın bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi...