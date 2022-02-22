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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı

Destan'da canlandırdığı Elif karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan'ın eski aşkı herkesi şaşırttı. İşte Destan'ın güzel oyuncusu Elif Doğan'ın bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 17:08
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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı

Destan'ın güzel oyuncusu Elif Doğan sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Doğan'ın eski sevgilisi görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı

İşte Elif Doğan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı
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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın sevgilisi merak konusu oldu! Eski aşkını gören şaştı kaldı