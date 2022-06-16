Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, 2020 yılında basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikili geçtiğimiz mayıs ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Şimdi ise Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah tarihi ve düğün tarihi netleşti.