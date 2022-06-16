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Haberler Galeri Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, 2020 yılında basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikili geçtiğimiz mayıs ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Şimdi ise Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah tarihi ve düğün tarihi netleşti.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 16:08
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Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

2020 yazında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman'ın nikah ve düğün yeri belli oldu.

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Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

NİKAH MAKEDONYA'DA

Geçtiğimi yıl evlilik kararı alan ve mayıs ayında aile arasında bir törenle nişanlanan çift, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.

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Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

DÜĞÜN ÇEŞME'DE

Ebru Şahin ve Cedi Osman, 7 Temmuz'da ise aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te düğün yapacak.

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Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

KAPADONYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

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Destan’ın güzel oyuncusu Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü için geri sayım başladı! Tarih netleşti

Çift güzel gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu. Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ'a giderek, aynı zamanda doğum günü olan Ebru Şahin'i ailesinden istemiş ve ikili nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.