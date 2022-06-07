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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Destan'da Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Bayır, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.06.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 14:36
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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş

Destan dizisinde canlandırdığı Günseli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş

İşte Ecem Sena Bayır başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş
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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıyla birlikteymiş