01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'da Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Bayır, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 13:25
  • 1
  • 68
Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

Destan dizisinde canlandırdığı Günseli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 68
Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

İşte Ecem Sena Bayır başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

  • 3
  • 68
Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

ŞEYMA KORKMAZ VE EŞİ CÜNEYT METE

  • 4
  • 68
Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…
  • 5
  • 68
Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…