Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı…

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'da Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Bayır, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...