Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Destan dizisinin Çolpan Hatun'u İpek Karapınar gündeme oturdu! Dizideki performansıyla adından söz ettiren Karapınar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar'ın sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Destan'ın yıldızı İpek Karapınar'ın sevgilisi...