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Haberler Galeri Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Destan dizisinin Çolpan Hatun'u İpek Karapınar gündeme oturdu! Dizideki performansıyla adından söz ettiren Karapınar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar'ın sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Destan'ın yıldızı İpek Karapınar'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 15.03.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 14:50
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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Destan dizisinde canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte İpek Karapınar ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş
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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş