15 Mart 2022, Salı
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Destan dizisinin Çolpan Hatun'u İpek Karapınar gündeme oturdu! Dizideki performansıyla adından söz ettiren Karapınar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar'ın sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Destan'ın yıldızı İpek Karapınar'ın sevgilisi...
Giriş Tarihi: 15.03.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 14:50
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