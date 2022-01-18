Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Karapınar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.