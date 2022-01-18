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Haberler Galeri Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Karapınar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 16:43
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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Destan dizisinde canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar, ekrana damgasını vurdu. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte İpek Karapınar ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

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