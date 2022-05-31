Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli özel hayatıyla mercek altına alındı. Sefirin Kızı dizisiyle yıldızı parlayan Tepeli, ekrandaki yükselişini hızla sürdürdü. Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettiren ve bir kız babası olan başarılı oyuncunun babası olay oldu. İşte başta Edip Tepeli olmak üzere ünlü isimlerin babaları...