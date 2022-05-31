31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli özel hayatıyla mercek altına alındı. Sefirin Kızı dizisiyle yıldızı parlayan Tepeli, ekrandaki yükselişini hızla sürdürdü. Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettiren ve bir kız babası olan başarılı oyuncunun babası olay oldu. İşte başta Edip Tepeli olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:50
  • 1
  • 65
Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

Özel hayatıyla mercek altına alınan Tepeli'nin babası ortaya çıktı. İşte Edip Tepeli başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz babaları...

  • 3
  • 65
Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

BERK OKTAY VE BABASI

  • 4
  • 65
Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

BERK OKTAY VE BABASI

  • 5
  • 65
Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin babası olay oldu! Karizmasını ondan almış

İREM DERİCİ VE BABASI