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Haberler Galeri Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sefirin Kızı dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Tepel, Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettirdi. Bir kız babası olan başarılı oyuncunun ablası ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin ablası...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:31
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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle kendisine hayran bırakan Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

Özel hayatıyla mercek altına alınan Tepeli'nin ablası ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Edip Tepeli başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz kardeşleri...

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

PINAR ALTUĞ'UN KARDEŞİ KARTAL ALTUĞ

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti
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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti