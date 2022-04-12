Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Benzerlikleri şoke etti

Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sefirin Kızı dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Tepel, Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettirdi. Bir kız babası olan başarılı oyuncunun ablası ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin ablası...