22 Şubat 2022, Salı
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Soluğu yanında aldı
Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, bir süre önce evlilik kararı almıştı. İşleri gereği farklı ülkelerde yaşayan sevgililer uzun süre sonra bir araya geldi. Amerika dönüşü soluğu sevgilisinin yanında alan Osman, Ebru Şahin ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Daha sonra Zekeriyaköy'de görüntülenen ikiliden düğün açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:33
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
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- 12
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
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- 12
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
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- 12
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
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- 12
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu