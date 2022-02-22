Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Soluğu yanında aldı

Paylaşım sonrası ikili Zekeriyaköy'de görüntülendi. Cedi Osman, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili soru üzerine o günü ayrı geçirdiklerini söyledi: "Ben Amerika'daydım. Bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telafi ettik." Ebru Şahin de hediye sorusuna şöyle yanıt verdi: "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye."