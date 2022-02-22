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Haberler Galeri Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Soluğu yanında aldı

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Soluğu yanında aldı

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, bir süre önce evlilik kararı almıştı. İşleri gereği farklı ülkelerde yaşayan sevgililer uzun süre sonra bir araya geldi. Amerika dönüşü soluğu sevgilisinin yanında alan Osman, Ebru Şahin ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Daha sonra Zekeriyaköy'de görüntülenen ikiliden düğün açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:33
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu

Ebru Şahin, bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la güzel bir birliktelik yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Şahin ve Osman, kısa bir süre önce evlilik kararı aldı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu

AŞIKLAR KAVUŞTU

Çift işleri gereği farklı ülkelerde yaşarken Cedi Osman, Amerika dönüşü soluğu uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu

EBRU ŞAHİN'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Cedi Osman Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. İkilinin videosuna beğeni ve yorum yağdı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Paylaşımı olay oldu

Paylaşım sonrası ikili Zekeriyaköy'de görüntülendi. Cedi Osman, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili soru üzerine o günü ayrı geçirdiklerini söyledi: "Ben Amerika'daydım. Bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telafi ettik." Ebru Şahin de hediye sorusuna şöyle yanıt verdi: "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye."