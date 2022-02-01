01 Şubat 2022, Salı
Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…
Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, Akkız rolüne hazırlık sürecini anlattı. Her gün altı saat profesyonel eğitim aldıklarını söyleyen güzel oyuncu, "Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık" dedi. Aksiyonun erkek işi olduğunu düşünenlere karşın başarılı bir performans sergileyen Ebru Şahin, "Kadınların da aksiyon dünyasında güçlü bir duruşla var olabileceğini göstermek hayalimdi" dedi. İşte Ebru Şahin'in Sabah yazarı İlker Gezici ile yaptığı röportaj...
Giriş Tarihi: 01.02.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 09:44
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