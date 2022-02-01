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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, Akkız rolüne hazırlık sürecini anlattı. Her gün altı saat profesyonel eğitim aldıklarını söyleyen güzel oyuncu, "Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık" dedi. Aksiyonun erkek işi olduğunu düşünenlere karşın başarılı bir performans sergileyen Ebru Şahin, "Kadınların da aksiyon dünyasında güçlü bir duruşla var olabileceğini göstermek hayalimdi" dedi. İşte Ebru Şahin'in Sabah yazarı İlker Gezici ile yaptığı röportaj...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 09:44
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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

Atv dizisi 'Destan'ın başrol oyuncusu Ebru Şahin diziye ve karakterine dair açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı 'Akkız' karakteriyle sevilen güzel oyuncu, "Kariyerimin ilk başlarında savaşçı bir kadını oynamak istediğini söylemiştim, hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden 'Akkız' kariyerimde her zaman çok özel bir karakter olacak" dedi. Hareketli ve aksiyonu bol sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken Şahin, spor bilimleri mezunu olmasının ve tarihe duyduğu merakın avantajını yaşadığını söyledi.

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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

- 'Destan' ekran yolculuğuna reytinglerin zirvesinde başladı ve her salı akşamı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi, birçok yönüyle benzersiz bir proje... Siz bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye'de ilk defa anlatılan bir dönemi, destansı bir dille, çatışmalarıyla, aksiyonla, duyguyla, aşkla ekrana taşıyoruz. İzleyici 'Destan'da ilk defa kadın karakter üzerinden anlatılan bir hikâyeyle buluşuyor. Kamera arkasında da harika bir ekiple, inanılmaz bir platoda o dönemi yaşayarak senaryoyu ekrana taşıyoruz. Başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her ayrıntısına kadar ince ince düşünülmüş bir projenin içinde hepimiz çok emek verip çalışıyoruz. İzleyicimizden de bu karşılığı dönüşleriyle görüyoruz.

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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

- Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Tüm dünyada izleyicilerimiz tarafından inanılmaz güzel yorumlar alıyorum. 'Destan', izleyicinin de bizim gibi heyecanla beklediği bir iş oldu. Yolculuğumuzun en başından beri ilgi çok büyüktü. Hepsine sevgilerimi iletiyorum, iyi ki varlar... İçinde olduğum bir projenin izleyicide bu denli büyük ve güzel bir karşılığı olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Projelerimde beni yalnız bırakmayan, kocaman bir ailem var.

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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

HER GÜN ÇİFTLİKTE ÇALIŞTIK

- 'Destan'daki 'Akkız' rolü için uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Biraz bahseder misiniz?

Yoğun ve zor bir hazırlık süreciydi. Her gün yaklaşık altı saat profesyonel eğitmenlerle çiftliklerde çalıştık. Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık. Tarih profesörleriyle dönemi çalıştık. Süreç ne kadar zorlu olsa da sete çıktığımızda ayakları yere basan bir karakter ve hikâye yarattık. Zorluklar motivasyonla keyfe dönüştü.

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Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

- 'Akkız'; asi, dik başlı ve kararlı bir karakter. 'Akkız'ın en sevdiğiniz yönleri neler? Karakterinizi nasıl anlatırsınız?

'Akkız' intikamını adalet arayışına dönüştürmüş bir savaşçı. Hırslı, dik başlı ve inandıklarının peşinden giden biri... Aynı zamanda göstermek istemese de merhametli.