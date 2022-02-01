Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: En büyük hayalimdi…

- 'Destan' ekran yolculuğuna reytinglerin zirvesinde başladı ve her salı akşamı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi, birçok yönüyle benzersiz bir proje... Siz bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye'de ilk defa anlatılan bir dönemi, destansı bir dille, çatışmalarıyla, aksiyonla, duyguyla, aşkla ekrana taşıyoruz. İzleyici 'Destan'da ilk defa kadın karakter üzerinden anlatılan bir hikâyeyle buluşuyor. Kamera arkasında da harika bir ekiple, inanılmaz bir platoda o dönemi yaşayarak senaryoyu ekrana taşıyoruz. Başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her ayrıntısına kadar ince ince düşünülmüş bir projenin içinde hepimiz çok emek verip çalışıyoruz. İzleyicimizden de bu karşılığı dönüşleriyle görüyoruz.