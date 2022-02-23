23 Şubat 2022, Çarşamba
Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti
Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on ikinc bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #Yazgımız etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi gördü. "Destan" on ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,88 reyting ve %15,41 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 12:18
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