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Haberler Galeri Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on ikinc bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #Yazgımız etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi gördü. "Destan" on ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,88 reyting ve %15,41 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 12:18
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Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.

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Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

On yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik tegin diye çağırılan Batuga'nın, Ulu Ece'nin zehirlenmesini önleyerek hayatını kurtarması ile adı konur. Alpagu Han devlet erkanı ve ailenin bulunduğu bir törenle oğluna gizli kahraman anlamına gelen Batuga ismini verir.

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Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Ulu Ece'nin iktidar hırsı sonucu Tılsım Hatun'u zehirlemesi Batuga'nın sakat doğmasına yol açarken diğer çocuklarında da düşük yapmasına neden oldu.

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Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Gözünü karartan Ulu Ece kurduğu kumpasla, Tılsım'ı hain göstererek Alpagu Han'ın onu oğlu Batuga'nın gözleri önünde öldürmesine sebep oldu.

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Destan salının en çok izlenen dizisi oldu! Batuga babası Alpagu Han ve geçmişiyle yüzleşti

Hırsını alamayan Alpagu Han, hesap sormak için gittiği Dağ Hanlığı'nda Batuga'nın dedesi ve Akkız'ın babasını da öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı ve kaderleri çocukluklarında yazıldı.