Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Atv ekranlarında yayınlanacak Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı Cedi Osman'la evlilik kararı almıştı. Çıktıkları Kapadokya tatilinde sevgilisine evlenme teklifi eden Cedi Osman, o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Hazırlıklara başlayan çiftin düğün detayları ve nerede yaşayacakları belli oldu. Osman, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı.