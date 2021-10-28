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Haberler Galeri Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Atv ekranlarında yayınlanacak Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı Cedi Osman'la evlilik kararı almıştı. Çıktıkları Kapadokya tatilinde sevgilisine evlenme teklifi eden Cedi Osman, o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Hazırlıklara başlayan çiftin düğün detayları ve nerede yaşayacakları belli oldu. Osman, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:58
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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ve Destan dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin, Cedi Osman'la evlilik kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünya evine girecek. Ünlü çiftin düğün planı ve nerede yaşayacakları belli oldu.

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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

Güzel oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la 1 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ YAZ

Çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla evlenmeyi planlıyor.

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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Yeni evleri için servet harcadı

EVLERİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Ebru Şahin'in'in bir dediğini iki etmeyen Cedi Osman, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı.