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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin'in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

Atv'nin fenomen dizisi Destan'da Edip Tepeli ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Ebru Şahin, dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyicileri ekran başına kilitlerken Ebru Şahin izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 17:43 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 17:45
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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

Destan dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Akkız rolüne hayat veren Ebru Şahin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.

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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

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Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi olay oldu! Kimse tahmin etmiyordu

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