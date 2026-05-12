Derya Şensoy'un nişan karelerine ünlü dostlarından tebrik yağdı

Usta sanatçılar Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı oyuncu Derya Şensoy, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İlişkilerini bugüne dek gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin aile arasında gerçekleşen nişan töreninden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken sanat dünyasından tebrik yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından "Evet" yanıtını veren Şensoy, bu kez nişan mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

AİLE ARASINDA SICAK KUTLAMA Çiftin nişan töreni, aile fertlerinin ve yakın dostların katılımıyla oldukça sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından heyecanları gözlerinden okunan ikili, bu özel günü pasta keserek kutladı.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU Derya Şensoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleri kısa sürede gündem oldu. Çifte ilk tebrikler ise sanat camiasından geldi. Ata Demirer, Ayşe Özyılmazel ve Melodi Elbirliler gibi isimler paylaşıma yorum yaparak mutluluk dileklerini iletti.