Derya Şensoy'un nişan karelerine ünlü dostlarından tebrik yağdı

Usta sanatçılar Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı oyuncu Derya Şensoy, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İlişkilerini bugüne dek gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin aile arasında gerçekleşen nişan töreninden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken sanat dünyasından tebrik yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından "Evet" yanıtını veren Şensoy, bu kez nişan mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

AİLE ARASINDA SICAK KUTLAMA

Çiftin nişan töreni, aile fertlerinin ve yakın dostların katılımıyla oldukça sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından heyecanları gözlerinden okunan ikili, bu özel günü pasta keserek kutladı.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Derya Şensoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleri kısa sürede gündem oldu. Çifte ilk tebrikler ise sanat camiasından geldi. Ata Demirer, Ayşe Özyılmazel ve Melodi Elbirliler gibi isimler paylaşıma yorum yaparak mutluluk dileklerini iletti.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞDI

Özellikle babası Ferhan Şensoy'un hatırasının yad edildiği ve aile bağlarının ön planda olduğu tören fotoğrafları, takipçiler tarafından binlerce beğeni aldı. Şimdi tüm gözler, mutluluklarını nişanla taçlandıran çiftin nikah tarihine çevrildi.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Aile arasında gerçekleşen törende gözler, 2021 yılında aramızdan ayrılan büyük usta Ferhan Şensoy'u aradı. 31 Ağustos 2021'de kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Ferhan Şensoy'un eksikliği, törenin en duygusal yanı oldu.

Ferhan Şensoy'un, Derya Baykal ile evliliğinden Müjgan Ferhan Şensoy (d. 1989) ve Neriman Derya Şensoy (d. 1990) adında iki kızı vardır.

