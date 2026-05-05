Derya Bedavacı'dan Beykoz'da 110 milyon TL'lik yatırım

Arabesk ve fantezi müziğin son dönemdeki en güçlü temsilcilerinden Derya Bedavacı, yatırım hamlesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Konserden konsere koşan ve sahnelerin en çok aranan isimleri arasında yer alan ünlü sanatçının, kazancını gayrimenkulde değerlendirdiği öğrenildi.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre; Bedavacı, İstanbul'un huzurlu ve prestijli noktalarından Beykoz'dan lüks bir konut satın aldı.

Sanatçının, 110 milyon TL değerindeki yeni evi için şimdiden mimarlarla el sıkıştığı ve kapsamlı bir tadilat sürecine başladığı belirtiliyor.

Daha önce Avrupa Yakası'nda ikamet eden başarılı yorumcu, bu hamlesiyle Anadolu Yakası'na taşınmış olacak. Doğa ile iç içe olan yeni mülkün lüks detayları şimdiden merak konusu olurken, Bedavacı'nın yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarını bu özel malikanede geçireceği konuşuluyor.

Son yıllarda popülerliği artan ve "kazancını toprağa yatıran ünlüler" kervanına katılan Bedavacı'nın, yeni eviyle hem şehrin gürültüsünden uzaklaşmayı hem de güvenli bir yatırım yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

DERYA BEDAVACI'NIN ÖZEL HAYATI

1981 yılında dünyaya gelen Derya Bedavacı, 7 çocuklu Sivas'lı bir ailenin 3. çocuğudur. Ailesi ile birlikte İzmir'de yaşamını sürdürmektedir. Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli tekli çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan Derya Bedavacı'nın Ada Su isminde birde kızı vardır.

Yorumcu kimliğinin yanı sıra besteleri ile de adından söz ettiren Derya Bedavacı, günümüze kadar birçok sanatçı arkadaşına beste vermiştir. Kubat'ın seslendirdiği Veda, Buram Buram, Eyvah, Hakan Altun'un seslendirdiği Saki ve Ferhat Göçer'in seslendirdiği Sanane bunlardan sadece bir kaçıdır.

2018 yılında Sayende isimli albüm'ü müzik severler ile buluşturmuş, albümde bulunan tüm şarkıların söz ve besteleri kendisine aittir. Albümün çıkış şarkısı Yıllanmış Eşya ise Tülay İbak'ın yönetmenliği eşliğinde klip olarak yayınlanmıştır.