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Haberler Galeri Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

Derin Mermerci, altı yıllık eşi Cem Aydın'dan boşanma sebebi olarak gösterilen Murat Aslan'la ilk kez görüntülendi. Sosyetik güzel önceki gün iş insanının Bebek'teki evinden çıkarken görüntülendi. Murat Aslan, evinde 3 saat ağırladığı Derin Mermerci'yi kapıya kadar uğurlarken, gizli yaşadıkları aşklarının belgelendiğinden habersizdi.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 11:02
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Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti… GALERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanma sebebi olarak sosyetik güzelin Murat Aslan'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti.

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Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

İki çocuğunun babası Cem Aydın'ln boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Derin Mermerci, önceki gün gittiği Bebek'te Murat Aslan'la ilk kez yan yana görüntülendi.

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Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

Uğruna yuvasını yıktığı Murat Aslan'la gizli gizli buluştuğu konuşulan Mermerci, bu kez objektiflerden kurtulamadı. Sosyetik güzel ve sevgilisi, Aslan'ın Bebek'te bulunan lüks yalı dairesinden çıkarken ilk kez objektiflere yakalandı.

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Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

Murat Aslan, evinde 3 saat ağırladığı Derin Mermerci'yi kapıya kadar uğurlarken, gizli yaşadıkları aşklarının belgelendiğinden habersizdi.

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Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

YASAK AŞK BELGELENDİ
Derin Mermerci'yi sık sık evinde ağırladığı konuşulan Murat Aslan, sosyetik aşkını kapıya kadar getirip arabasına bindirdi.