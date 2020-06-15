Derin Mermerci yasak aşkı Murat Aslan ile ilk kez görüntülendi! Uğruna evliliğini bitirmişti…

Derin Mermerci, altı yıllık eşi Cem Aydın'dan boşanma sebebi olarak gösterilen Murat Aslan'la ilk kez görüntülendi. Sosyetik güzel önceki gün iş insanının Bebek'teki evinden çıkarken görüntülendi. Murat Aslan, evinde 3 saat ağırladığı Derin Mermerci'yi kapıya kadar uğurlarken, gizli yaşadıkları aşklarının belgelendiğinden habersizdi.