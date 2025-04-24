24 Nisan 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram'dan böyle paylaştı

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram'dan böyle paylaştı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. Sarsıntının etkisiyle birçok vatandaş geceyi evlerinden uzakta, açık alanlarda geçirmeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz de evinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi. Eşi Samar Dadgar, ise o anları sosyal medya medyada paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:13
Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

Dün, İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen deprem, paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

Bu isimlerden biri de son zamanlarla ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oldu.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

Depremlerin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaştı.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

Ünlü isim, bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla paylaştı.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

"BAŞARAMADILAR"

Öte yandan ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda eşi Samar Dadgar'ın paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettirmişti.

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram’dan böyle paylaştı

Deniz, eşinin fotoğraflarına "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz" şeklinde yorum yapmıştı.