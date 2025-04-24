Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi geceyi çadırda geçirdi! Instagram'dan böyle paylaştı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. Sarsıntının etkisiyle birçok vatandaş geceyi evlerinden uzakta, açık alanlarda geçirmeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz de evinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi. Eşi Samar Dadgar, ise o anları sosyal medya medyada paylaştı.