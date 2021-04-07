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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Uğur’un çocukları boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı Deniz Uğur’un çocukları boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Uğur, çocuklarıyla magazin gündemine oturdu. Eski haber spikeri Reha Muhtar ile birlikteliğinden Mina ve Poyraz adında çocukları olan Deniz'in ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. Neredeyse annelerinin boyunu geçen ikizlerin babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:56
Bir dönem birliktelik yaşayan Deniz Uğur ve Reha Muhtar, 2009 yılında ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Uğur, çocuklarıyla yeniden gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vefat eden eşi İsmail Hakkı Sunat ile olan evliliğinden Engin Deniz isimli bir çocuğu daha bulunan Uğur, sosyal medya hesabından 3 çocuğu ile yeni paylaşımlarda bulundu.
11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de yeniden gündem oldu. İşte ikizlerin son hali...
İşte 11 yaşındaki Mina Deniz ve Poyraz Deniz...