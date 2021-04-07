Deniz Uğur’un çocukları boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Uğur, çocuklarıyla magazin gündemine oturdu. Eski haber spikeri Reha Muhtar ile birlikteliğinden Mina ve Poyraz adında çocukları olan Deniz'in ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. Neredeyse annelerinin boyunu geçen ikizlerin babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti.