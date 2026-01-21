CANLI YAYIN
Deniz Seki'den Bayhan'a teklif geldi! Yıllar önce demediğini bırakmamıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan ile jüri üyesi Deniz Seki arasında yaşanan tartışma, magazin gündemine damga vurmuştu. "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" diyerek tartışma yaratan Seki, konuk olduğu bir programda yıllar önceki konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı ayrıca, Bayhan'la bir düet yaparak insanları aralarında sorun olmadığına ikna edeceğinden de bahsetti.

Survivor 2026'nın en dikkat çeken isimlerinden Bayhan Gürhan, ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamalarıyla bir kez daha gündemde...

Popstar Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan ile jüri üyesi Deniz Seki arasında yaşanan tartışma, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Yarışmada halk oylamasında sık sık birinci olan Bayhan hakkında canlı yayında sert ifadeler kullanan Deniz Seki, sözleri nedeniyle büyük tepki toplamış ve ardından Popstar jürisinden ayrılmıştı.

DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

O dönem Bayhan'ın sabıkalı geçmişine dikkat çeken Deniz Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz"sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

YILLAR SONRA KONUŞTU

Aradan geçen yılların ardından Deniz Seki, yaşananlara dair sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, Danla Bilic'in sunduğu DanlaCast adlı podcast programına konuk oldu. Seki, Bayhan'la yaşadığı tartışmanın yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PROBLEMİM BAYHAN DEĞİLDİ"

Deniz Seki, "Problem Bayhan'a olan sinirim değildi. O gün orada başka bir şey vardı. Çocukla aramda hiçbir sorun yok" diyerek sözlerinin Bayhan'a yönelik kişisel bir öfke içermediğini ifade etti.

🎤 BAYHAN'A DÜET TEKLİFİ

Ünlü şarkıcı ayrıca, Bayhan'la bir düet yapabileceğinin de sinyalini verdi. Seki, böyle bir projeyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını insanlara göstermek istediğini söyledi. Bu açıklama, yıllar sonra gelebilecek olası bir Bayhan–Deniz Seki düetinin kapısını araladı.

Magazin dünyasında büyük ses getiren bu itiraflar sonrası, ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali şimdiden merak konusu oldu.

