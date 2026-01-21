Deniz Seki'den Bayhan'a teklif geldi! Yıllar önce demediğini bırakmamıştı

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 10:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan ile jüri üyesi Deniz Seki arasında yaşanan tartışma, magazin gündemine damga vurmuştu. "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" diyerek tartışma yaratan Seki, konuk olduğu bir programda yıllar önceki konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı ayrıca, Bayhan'la bir düet yaparak insanları aralarında sorun olmadığına ikna edeceğinden de bahsetti.

Survivor 2026'nın en dikkat çeken isimlerinden Bayhan Gürhan, ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamalarıyla bir kez daha gündemde...

Popstar Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan ile jüri üyesi Deniz Seki arasında yaşanan tartışma, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Yarışmada halk oylamasında sık sık birinci olan Bayhan hakkında canlı yayında sert ifadeler kullanan Deniz Seki, sözleri nedeniyle büyük tepki toplamış ve ardından Popstar jürisinden ayrılmıştı.

DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI O dönem Bayhan'ın sabıkalı geçmişine dikkat çeken Deniz Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz"sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

YILLAR SONRA KONUŞTU Aradan geçen yılların ardından Deniz Seki, yaşananlara dair sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, Danla Bilic'in sunduğu DanlaCast adlı podcast programına konuk oldu. Seki, Bayhan'la yaşadığı tartışmanın yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.