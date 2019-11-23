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Deniz Seki "dünyanın en güzel kadınıyım" dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu

Dünyanın en güzel kadını olduğunu ifade eden Deniz Seki sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamaları magazin dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deniz Seki'nin kendini dünyanın en güzel kadını ilan etmesinin ardından sosyal medyada makyajsız fotoğrafları paylaşıldı. İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları ve makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 17:33
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Deniz Seki dünyanın en güzel kadınıyım dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu

Dünyanın en güzel kadını olduğunu ifade eden Deniz Seki sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamaları magazin dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deniz Seki'nin kendini dünyanın en güzel kadını ilan etmesinin ardından sosyal medyada makyajsız fotoğrafları paylaşıldı.

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Deniz Seki dünyanın en güzel kadınıyım dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu

Deniz Seki, "Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben ya! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki'ye aşık olurdum" şeklinde konuştu.

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Deniz Seki dünyanın en güzel kadınıyım dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu

Söz konusu açıklamalar sonrasında Deniz Seki ve birçok ünlünün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İşte Deniz Seki ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

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Deniz Seki dünyanın en güzel kadınıyım dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu

Deniz Seki

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Deniz Seki dünyanın en güzel kadınıyım dedi! Deniz Seki'nin makyajsız fotoğrafları olay oldu