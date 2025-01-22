22 Ocak 2025, Çarşamba
Oyuncuları susturuyor mu? Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Nedim Saban da ifade verecek
Rekabet Kurumu, 'tekelleşme' iddiaları üzerine menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlattı. Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Deniz Işın, başlangıçta mağdur sıfatıyla şikayette bulunmuşken, dün ifadesini değiştirip şikayetçi olmadığını açıkladı. Bu gelişme akıllara, korku imparatorluğu devreye mi girdi sorusunu getirdi. Sıradaki tanık ifadesi, tiyatrocu Nedim Saban'dan gelecek.
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:17