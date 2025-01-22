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Oyuncuları susturuyor mu? Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Nedim Saban da ifade verecek

Rekabet Kurumu, 'tekelleşme' iddiaları üzerine menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlattı. Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Deniz Işın, başlangıçta mağdur sıfatıyla şikayette bulunmuşken, dün ifadesini değiştirip şikayetçi olmadığını açıkladı. Bu gelişme akıllara, korku imparatorluğu devreye mi girdi sorusunu getirdi. Sıradaki tanık ifadesi, tiyatrocu Nedim Saban'dan gelecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:17
Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

Geçtiğimiz günlerde 'tanık' sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın, 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

Ayşe Barım'ı tanıdığını, bir kez karşılaştıklarını söyleyen Işın, daha önce "Ayşe Barım bizzat önümü kesti" açıklamasının aksine bu kez "Aynı sektörde çalıştığım oyuncu arkadaşlarımızın sektör tekelleşmesinin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaşım yaptım. Kendisinden şikayetçi değilim" demesi şaşırttı.

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

Işın, sosyal medyada şu sözlerle tepkisini dile getirmişti:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı"

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

Işın'ın ifade değiştirmesi "Korku imparatorluğu devreye girip oyuncaları susturuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Korku imparatorluğu devreye mi girdi?

NEDİM SABAN DA İFADE VERECEK

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Nedim Saban'ın da tanık olarak ifade vereceği öğrenildi.

Deniz Işın ifadesini değiştirdi! Oyuncuları mı susturuyor? Nedim Saban da ifade verecek

Saban; konuyla ilgili "Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum" şeklinde konuşmuştu.