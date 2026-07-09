Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, televizyon dünyasının dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Tiyatro kökenli olan Baysal, eğitim hayatının ardından oyunculuk kariyerine yönelerek birçok başarılı projede kamera karşısına geçti.

"KAÇAK GELİNLER" İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Deniz Baysal'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisi oldu. Yapımda Kainat Gencer karakterine hayat veren oyuncu, performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

"FAZİLET HANIM VE KIZLARI" KARİYERİNDE BÜYÜK ÇIKIŞ OLDU

Başarılı oyuncu, 2017-2018 yılları arasında ekranlara gelen "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Başrolünde yer aldığı dram dizisi, Deniz Baysal'ın ekranların aranan isimlerinden biri haline gelmesinde etkili oldu.