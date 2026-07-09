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Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taşacak Bu Deniz"in Esme'si Deniz Baysal'ın evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Evlerini ayırdıkları öne sürülen Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun boşanma sürecine girdiği iddia edildi. Baysal'ın boşanma davası açtığı, Yurtçu'nun ise boşanmak istememesi nedeniyle davanın çekişmeli sürece dönüştüğü öne sürüldü.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 1

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenmişti. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ikiliyle ilgili beklenmedik bir iddia gündeme geldi.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 2

BOŞANMA DAVASINI DENİZ BAYSAL AÇTI

İddiaya göre Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Ünlü oyuncunun evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirttiği ve "fikir ayrılıkları ile ilgisizlik" gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.

Baysal'ın ayrıca Barış Yurtçu ile yaşadığı evi ayırdığı iddia edildi.

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Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 3

BARIŞ YURTÇU'NUN BOŞANMAK İSTEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Müzisyen Barış Yurtçu'nun ise boşanmak istemediği ileri sürüldü. Bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görülmesinin beklendiği iddia edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Baysal'ın İzmir'e giderek ailesinin yanında vakit geçirdiği belirtildi.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 4

GİZLİLİK KARARI

Deniz Baysal'ın boşanma süreciyle ilgili asılsız iddiaların önüne geçmek amacıyla mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı da öne sürüldü.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 5

Çiftin yakın çevresinin ayrılık kararı karşısında şaşkınlık yaşadığı iddia edilirken, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden konuyla ilgili gelecek açıklama merak konusu oldu.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 6

DENİZ BAYSAL'IN KARİYERİ

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, televizyon dünyasının dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Tiyatro kökenli olan Baysal, eğitim hayatının ardından oyunculuk kariyerine yönelerek birçok başarılı projede kamera karşısına geçti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Dış Ticaret eğitimi alan Deniz Baysal, oyunculuk yolculuğuna tiyatroyla başladı. Sahne deneyiminin ardından televizyon dünyasına adım atan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle yaşadı.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 7

"KAÇAK GELİNLER" İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Deniz Baysal'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisi oldu. Yapımda Kainat Gencer karakterine hayat veren oyuncu, performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

"FAZİLET HANIM VE KIZLARI" KARİYERİNDE BÜYÜK ÇIKIŞ OLDU

Başarılı oyuncu, 2017-2018 yılları arasında ekranlara gelen "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Başrolünde yer aldığı dram dizisi, Deniz Baysal'ın ekranların aranan isimlerinden biri haline gelmesinde etkili oldu.

Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası 8

"SÖZ" VE "TEŞKİLAT" İLE AKSİYON PROJELERİNDE YER ALDI

Deniz Baysal, "Söz" dizisinde Savcı Derya Duman karakterini canlandırdı. Ardından "Teşkilat" dizisinde istihbarat ajanı Zehra Balaban rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2021-2023 yılları arasında rol aldığı "Teşkilat"taki performansıyla dikkat çeken Baysal, aksiyon türündeki başarısını da ortaya koydu.

"TAŞACAK BU DENİZ" İLE EKRANLARDA

Kariyeri boyunca farklı türlerde birçok karaktere hayat veren Deniz Baysal, son dönemde "Taşacak Bu Deniz" adlı yapımın başrolünde yer alıyor.

Ünlü oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema dünyasında da boy gösterdi. Baysal, 2019 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören "7. Koğuştaki Mucize" filminde de rol aldı.

Tiyatro sahnesinden televizyon ve sinemaya uzanan kariyeriyle Deniz Baysal, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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