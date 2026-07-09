Deniz Baysal boşanıyor mu? Evlerini ayırdılar iddiası
Taşacak Bu Deniz"in Esme'si Deniz Baysal'ın evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Evlerini ayırdıkları öne sürülen Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun boşanma sürecine girdiği iddia edildi. Baysal'ın boşanma davası açtığı, Yurtçu'nun ise boşanmak istememesi nedeniyle davanın çekişmeli sürece dönüştüğü öne sürüldü.
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenmişti. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ikiliyle ilgili beklenmedik bir iddia gündeme geldi.
BOŞANMA DAVASINI DENİZ BAYSAL AÇTI
İddiaya göre Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Ünlü oyuncunun evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirttiği ve "fikir ayrılıkları ile ilgisizlik" gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.
Baysal'ın ayrıca Barış Yurtçu ile yaşadığı evi ayırdığı iddia edildi.
BARIŞ YURTÇU'NUN BOŞANMAK İSTEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Müzisyen Barış Yurtçu'nun ise boşanmak istemediği ileri sürüldü. Bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görülmesinin beklendiği iddia edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Baysal'ın İzmir'e giderek ailesinin yanında vakit geçirdiği belirtildi.
GİZLİLİK KARARI
Deniz Baysal'ın boşanma süreciyle ilgili asılsız iddiaların önüne geçmek amacıyla mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı da öne sürüldü.
Çiftin yakın çevresinin ayrılık kararı karşısında şaşkınlık yaşadığı iddia edilirken, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden konuyla ilgili gelecek açıklama merak konusu oldu.