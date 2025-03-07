07 Mart 2025, Cuma
Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz'den bomba sözler: "Belgelerle ortaya çıkacak"
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmezken, ağabeyi Ercan Deniz'den gelen açıklamalar olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 'İngiltere'ye kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor' sözleriyle büyük yankı uyandıran Ercan Deniz, bugün yeni açıklamalarda bulundu. İmar soruşturması nedeniyle araları iyice kızışan Deniz, kardeşi hakkında bakın neler söyledi.
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 09:18