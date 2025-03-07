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Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz'den bomba sözler: "Belgelerle ortaya çıkacak"

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmezken, ağabeyi Ercan Deniz'den gelen açıklamalar olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 'İngiltere'ye kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor' sözleriyle büyük yankı uyandıran Ercan Deniz, bugün yeni açıklamalarda bulundu. İmar soruşturması nedeniyle araları iyice kızışan Deniz, kardeşi hakkında bakın neler söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 09:18
Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

Daha önce çeşitli anlaşmazlıklarla gündeme gelen Deniz ailesi, şimdi de imar soruşturması nedeniyle yeni bir gerilim yaşıyor.

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı.

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

Deniz'in abisi geçtiğimiz Gel Konulaşım programında Deniz, hakkında sert sözler sarf etmişti.

Ağabey Deniz, kardeşi için ''Ses kayıtlarımız var, size göndereyim dinleyin. Ben muhatap olmuyorum avukatlarımız konuşuyor. Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. Alt yapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ben o adamı çok iyi bilirim. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın. Yalan beyanlar vermesin. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim.'' diye konuşmuştu.

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

Günaydın'dan Tuba Kalçık ise konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı:

"İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Özcan Deniz, villanın sadece kullanım hakkının kendisinde olduğunu söyledi.

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

Bu durumdan dolayı abisi Ercan Deniz'i suçlayan Özcan Deniz tüm sorumluluğun abisinde olduğunu belirtti. 'Ben sadece intifa hakkı olan biriyim. İnşaatın sahibi değilim, yapan ben değilim' diyen Özcan Deniz'e şu soruları sormak isterim:

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

Madem tüm sorumluluk abi Ercan Deniz ve müteahhittin ise o zaman neden Özcan Deniz, 20 Temmuz 2024 tarihinde müteahhit Ahmet Algan ile kaçak inşaatın yapılması için protokol imzaladı? Eğer Özcan Deniz'in kaçak inşaat yapılırken haberin yoksa neden kendi oturduğu evi 'örnek villa' olarak gösterip, inşaatın bitirilmesi için müteahhit ile böyle bir protokol yaptı?

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

ERCAN DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Özcan Deniz'in suçlamalarının odağında olan Ercan Deniz'i aradığımda ise şunları söyledi: 'Özcan Deniz kaçak yapıdan haberim yok diyerek tamamen yalan söylüyor. Avukatları 'Belediyede tanıdıklarımız var çözeceğiz' dediler. Durum ortada. Özcan beni suçlayarak hiçbir yere varamaz. Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışan kendisi. Yıllarca Özcan için çalıştım, parasız ortada kalan da benim. Özcan mağdurum diyor da esas mağdur biziz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor.

Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz’den bomba sözler: Belgelerle ortaya çıkacak

"ELİMDEKİ BELGELERLE ORTAYA ÇIKACAK"

Özcan'ın sadece kredi kartı harcaması aylık bir milyon TL. Bölüm başı 2 milyon 250 bin TL para kazanıyor oynadığı dizide. O mu mağdurmuş? Şimdi tüm paralarını İngiltere'ye götürüp, oraya yerleşme planı yapıyor. Ailesini sildiğini açıkladı. Esas ben onu sildim. Vasiyetim var cenazeme bile gelmesin. Bana hırsız diyor. Bundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki belgelerle kimin haklı olduğu ortaya çıkacak' Tarafların açıklamaları bunlar. Bekleyip göreceğiz kim haklı, kim haksız?"