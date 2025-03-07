Deniz ailesinde gerginlik büyüyor! Ercan Deniz'den bomba sözler: "Belgelerle ortaya çıkacak"

"ELİMDEKİ BELGELERLE ORTAYA ÇIKACAK"

Özcan'ın sadece kredi kartı harcaması aylık bir milyon TL. Bölüm başı 2 milyon 250 bin TL para kazanıyor oynadığı dizide. O mu mağdurmuş? Şimdi tüm paralarını İngiltere'ye götürüp, oraya yerleşme planı yapıyor. Ailesini sildiğini açıkladı. Esas ben onu sildim. Vasiyetim var cenazeme bile gelmesin. Bana hırsız diyor. Bundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki belgelerle kimin haklı olduğu ortaya çıkacak' Tarafların açıklamaları bunlar. Bekleyip göreceğiz kim haklı, kim haksız?"