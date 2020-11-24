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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti… Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…
Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden olan kızı İrem, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şener'in kızı değişimiyle gündem oldu. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın boyu annesini geçti. İşte Demet Şener'in "ilk göz ağrım" dediği kızı İrem Kutluay...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:22
Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden olan kızı İrem, sosyal medyanın gündemine oturdu. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın boyu annesini geçti. İşte Demet Şener'in "ilk göz ağrım" dediği kızı İrem Kutluay...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI ZEHRA
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI ZEHRA
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI ZEHRA
SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA