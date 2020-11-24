Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden olan kızı İrem, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şener'in kızı değişimiyle gündem oldu. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın boyu annesini geçti. İşte Demet Şener'in "ilk göz ağrım" dediği kızı İrem Kutluay...