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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay'ın son hali

2005 yılında dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay 2018 yılında olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İkilinin bu evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olmuştu. Kameralardan uzakta büyüyen Ömer uzun süre sonra kameralara yakalandı. İbrahim Kutluay ile vakit geçiren Ömer'in babasının boyuna yetiştiği görüldü. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:35
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay’ın son hali

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005-2018 seneleri arasında evli kalmıştı.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay’ın son hali

Ünlü çiftin bu evliliğinden Ömer ve İrem adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay’ın son hali

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, hafta sonunu hem oğluna hem de sevgilisine ayırdı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, sabah saatlerinde Demet Şener'den olan oğlu Ömer ile vakit geçirdi.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay’ın son hali

BABASININ BOYUNA ULAŞTI

Basketbol ile yakından ilgilenen Ömer'in babasının boyuna yetiştiği görüldü.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay’ın son hali

İşte İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in oğlu Ömer ve ünlü isimlerinden çocukları...