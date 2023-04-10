Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu babasının boyuna yetişti! İşte Ömer Kutluay'ın son hali

2005 yılında dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay 2018 yılında olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İkilinin bu evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olmuştu. Kameralardan uzakta büyüyen Ömer uzun süre sonra kameralara yakalandı. İbrahim Kutluay ile vakit geçiren Ömer'in babasının boyuna yetiştiği görüldü. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu...