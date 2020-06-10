Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Şener, 15 yaşına giren kızının doğum gününü kutladığı satırlarında şu sözleri kullandı:

"Benim ilk göz ağrım, canım, kalbi güzel kendi güzel kızım… İyi ki doğdun iyi ki benim kızım oldun. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu ol. Seni çok çok çok seviyorum ne çabuk büyüdün de 15 yaşına giriyorsun. Şimdi boy ölçüştük ve neredeyse benim boyumdasın inanamıyorum"