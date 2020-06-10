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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…
Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde ayrılmasının ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla sık sık paylaşımlar yapan Şener, son olarak kızı İrem'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğu dikkat çekti. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte Demet Şener'in "ilk göz ağrım" dediği kızı İrem Kutluay...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:20
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