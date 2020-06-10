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Haberler Galeri Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde ayrılmasının ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla sık sık paylaşımlar yapan Şener, son olarak kızı İrem'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğu dikkat çekti. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte Demet Şener'in "ilk göz ağrım" dediği kızı İrem Kutluay...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:20
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti… GALERİ DEVAM EDİYOR

İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde ayrılmasının ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, sosyal medya hesabından ailesiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer Kutluay'la sık sık paylaşımlar yapan Demet Şener'in fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Demet Şener son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını kutladı.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Şener, 15 yaşına giren kızının doğum gününü kutladığı satırlarında şu sözleri kullandı:

"Benim ilk göz ağrım, canım, kalbi güzel kendi güzel kızım… İyi ki doğdun iyi ki benim kızım oldun. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu ol. Seni çok çok çok seviyorum ne çabuk büyüdün de 15 yaşına giriyorsun. Şimdi boy ölçüştük ve neredeyse benim boyumdasın inanamıyorum"

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı! Boyunu geçti…

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğu dikkat çekti. Babası İbrahim Kutluay'a da benzetilen İrem Kutluay'ın son hali herkesi şaşırttı.