21 Eylül 2023, Perşembe
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliği olaylı şekilde bitmiş, yıllarca süren boşanma davası sonrası ikili anlaşma sağlamıştı. Eski eşler yeniden karşı karşıya geldi. Demet Şener, boşanma protokolüne aykırı davrandığı iddiasıyla eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kutluay'ın 50 bin 342 liralık tedavi masrafını ödemesine karar verdi. İşte davanın detayları...
Giriş Tarihi: 21.09.2023 11:26
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