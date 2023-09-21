21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliği olaylı şekilde bitmiş, yıllarca süren boşanma davası sonrası ikili anlaşma sağlamıştı. Eski eşler yeniden karşı karşıya geldi. Demet Şener, boşanma protokolüne aykırı davrandığı iddiasıyla eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kutluay'ın 50 bin 342 liralık tedavi masrafını ödemesine karar verdi. İşte davanın detayları...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 11:26
  • 1
  • 18
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 14 yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Protokolde İbrahim Kutluay'ın çocuklarının sağlık giderlerini de ödemesi yer alıyordu. İddiaya göre İbrahim Kutluay, oğlu Ömer'in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi.

  • 3
  • 18
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Bunun üzerine Demet Şener de İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

  • 4
  • 18
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

Kutluay'ın itirazı üzerine icra takibi durunca Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'itirazın iptali' istemli dava açtı. Eski basketbolcunun avukatı Salim Baki ise iddiaları reddetti.

  • 5
  • 18
Demet Şener İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı! 50 bin 342 lira ödeyecek

MADDİ DURUMU BU ÜCRETİ KARŞILIYOR

Avukat, müvekkilinin bu zamana kadar boşanma protokolüne aykırı davranmadığını cevap dilekçesinde anlattı: