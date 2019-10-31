BİZE ULAŞIN
Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi
İbrahim Kutluay ile ayrılığından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener Küpeli ailesini karıştırdı. Baba Avni Küpeli 'istenmeyen gelin' ilan ettiği Şener'i dün 'Gözümüzün nuru oğlumuzu bizden kopardı' diyerek topa tuttu. Şener, kendisi hakkında yapılan 'istenmeyen gelin' açıklamalarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de sosyal medyadan gelen yorumlara kayıtsız kalamadı. İşte Şener'in verdiği tepkiler.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10