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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

İbrahim Kutluay ile ayrılığından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener Küpeli ailesini karıştırdı. Baba Avni Küpeli 'istenmeyen gelin' ilan ettiği Şener'i dün 'Gözümüzün nuru oğlumuzu bizden kopardı' diyerek topa tuttu. Şener, kendisi hakkında yapılan 'istenmeyen gelin' açıklamalarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de sosyal medyadan gelen yorumlara kayıtsız kalamadı. İşte Şener'in verdiği tepkiler.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:52
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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener hakkında o dönem 'istenmeyen gelin' olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Şener'in eşi Cenk Küpeli ufak tefek sorunlar olsa da böyle bir şeyin doğru olmadığını söylemişti.

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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

Geçtiğimiz gün eşi Cenk Küpeli ve eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan oğlu Ömer'le mutluluk pozları veren Demet Şener'in sevinci kursağında kaldı. Küpeli Ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Şener, dün de baba Avni Küpeli'nin hedefindeydi.

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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

İSTENMEYEN GELİN!

Oğlunun Şener'le Haziran'daki nikahına da karşı çıkan baba Küpeli, bir takipçinin "Yine sadece kendi hayatı, kendi çocukları. Cenk'in de kısa süre önce ona tapan kardeşi, gözlerinin bebeği olan ailesi vardı" yorumuna kayıtsız kalmadı. Avni Bey, eşi Oya Hanım adına da şu karşılığı vererek gelini Şener'e esti gürledi.

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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

'OĞLUMU BİZDEN KOPARDI'

"Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim'i değil, bizleri de derinden yaralamaktadır." diyen baba Küpeli'nin bu şok çıkışı sosyal medyaya damga vurdu.

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Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

DEMET'E SAHİP ÇIKTI

Genç işadamı Cenk Küpeli, babasının bu çıkışına karşılık eşine sahip çıktı. Ailesine rest çeken Küpeli, şu sözleri sarf etti: "Hayran olduğum kadınla büyük bir aşkla evlendim. Ailemin isteği evliliği yapmamak hata değil. Ailem dahil herkesten saygı bekliyorum.".