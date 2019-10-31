Demet Şener Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli’ye tepkisini sosyal medya üzerinden verdi

İSTENMEYEN GELİN!

Oğlunun Şener'le Haziran'daki nikahına da karşı çıkan baba Küpeli, bir takipçinin "Yine sadece kendi hayatı, kendi çocukları. Cenk'in de kısa süre önce ona tapan kardeşi, gözlerinin bebeği olan ailesi vardı" yorumuna kayıtsız kalmadı. Avni Bey, eşi Oya Hanım adına da şu karşılığı vererek gelini Şener'e esti gürledi.

