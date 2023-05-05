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Haberler Galeri Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık kararı herkesi şoke etti. Ağustos 2022'de görkemli bir törenle evlenen çift 13 Nisan'da 'boşanıyoruz' açıklaması yapmıştı. Demet Özdemir'in davayla ilgili bir adım atmasını bekleyen Oğuzhan Koç, hamle gelmeyince avukatına "Bu evlilik artık bitsin" talimatı verdi.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 13:57
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Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 'Boşanıyoruz' açıklaması yaptı. Ama ünlü oyuncu, bir aydır dava açmadı. Koç da beklemekten sıkıldı. Avukatını çağırdı. "Bitsin" diyerek boşanma sürecini başlattı.

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Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanacaklarını ilan ederek gündem yaratmıştı.

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Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Takvim'in haberine göre; İhanet başta olmak üzere tüm iddiaları yalanlayan ünlü çift, ayrılığın tek nedeninin 'uyuşmazlık ve geçinememe' olduğunu söylemişti.

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Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Nisan ayı başında güzel oyuncunun birlikte yaşadıkları Levent'teki villadan eşyalarını almasıyla başlayan boşanma sürecinde de artık sona gelindi.

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Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Koç, yaklaşık üç hafta Özdemir'in resmi olarak boşanmayla ilgili bir adım atmasını bekledi.