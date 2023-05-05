Demet Özdemir’le ayrılık aşamasında olan Oğuzhan Koç’tan şaşırtan hamle! Daha fazla bekleyemedi

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık kararı herkesi şoke etti. Ağustos 2022'de görkemli bir törenle evlenen çift 13 Nisan'da 'boşanıyoruz' açıklaması yapmıştı. Demet Özdemir'in davayla ilgili bir adım atmasını bekleyen Oğuzhan Koç, hamle gelmeyince avukatına "Bu evlilik artık bitsin" talimatı verdi.