22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yaz aylarını tatil yaparak geçirdi. Paylaşımlarıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde ilişkisinin reklam olduğu iddia edilen Özdemir, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Tekneden yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 13:54
  • 1
  • 69
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 69
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan genç oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

  • 3
  • 69
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Eylül ayında son kez yaz tatiline çıkan Demet Özdemir, sıcak havanını tadını çıkardığı anları sık sık hayranlarıyla paylaştı. Oğuzhan Koç'la ilişkisiyle de adından söz ettiren güzel oyuncunun ilişkisinin reklam olduğu iddia edildi.

  • 4
  • 69
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Torresette adlı internet sitesi, Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

  • 5
  • 69
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap veren Özdemir, tekneden yaptığı paylaşımla ise sosyal medyayı salladı.