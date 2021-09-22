Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yaz aylarını tatil yaparak geçirdi. Paylaşımlarıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde ilişkisinin reklam olduğu iddia edilen Özdemir, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Tekneden yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.