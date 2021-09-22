22 Eylül 2021, Çarşamba
Demet Özdemir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yaz aylarını tatil yaparak geçirdi. Paylaşımlarıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde ilişkisinin reklam olduğu iddia edilen Özdemir, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Tekneden yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 13:54
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