Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.