23 Şubat 2022, Çarşamba
Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular
Ekranın en sevilen isimlerinden olan Demet Özdemir, sık sık yüzündeki değişimle gündeme geliyordu. Estetik yaptırdığı iddialarına ilk kez cevap veren Özdemir'in botoks dahi yaptırmadığını söylemesi sosyal medyayı ikiye böldü. Eski fotoğrafları tekrar gündeme gelirken 'estetik' tartışmasına fanları, son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 08:57
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