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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Demet Özdemir, sık sık yüzündeki değişimle gündeme geliyordu. Estetik yaptırdığı iddialarına ilk kez cevap veren Özdemir'in botoks dahi yaptırmadığını söylemesi sosyal medyayı ikiye böldü. Eski fotoğrafları tekrar gündeme gelirken 'estetik' tartışmasına fanları, son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 08:57
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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

Son filmi "Aşk Taktikleri" ile de adından söz ettiren Özdemir, estetik çıkışıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

Değişimi ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yapan Özdemir "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

Demet Özdemir'in 'estetik' tartışmasına fanları, son noktayı koydu.

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Demet Özdemir’in hayranları ayaklandı! Tartışmaya son noktayı koydular

"Estetik operasyon geçirmedim" dese de kimseyi inandıramayan 30 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarından kolaj yapan hayranları, "Demet, 7'sinde neyse şimdi de öyle" der gibiydi.