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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir'le nikah masasına oturan Oğuzhan Koç düğün öncesi estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Fazla kilosundan kurtulmak için göbek ve kalça yağlarını aldırdığı öne sürülmüştü. Ünlü popçu yeniden estetik iddiasıyla gündeme geldi. Belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmayan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:17
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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yaz aylarında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Düğün öncesi fazla kilolarından kurtulmak isteyen Koç'un estetik için bıçak altına yattığı ve göbek ve kalça yağlarını aldırdığı ileri sürülmüştü.

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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Oğuzhan Koç yeniden estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmazken sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı

Temizmagazin'in iddiasına göre; çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.