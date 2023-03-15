HaberlerGaleriDemet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Sert görünmek için estetik yaptırdı
Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir'le nikah masasına oturan Oğuzhan Koç düğün öncesi estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Fazla kilosundan kurtulmak için göbek ve kalça yağlarını aldırdığı öne sürülmüştü. Ünlü popçu yeniden estetik iddiasıyla gündeme geldi. Belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmayan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:17Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:17