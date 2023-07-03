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Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Oğuzhan Koç uzun süredir aşk yaşadığı Demet Özdemir ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu 8 ay sürmüştü. 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanan Koç'tan yeni aşk bombası geldi. Demet Özdemir'i çabuk unutan şarkıcı, gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdı. Taze aşıklardan yan yana ilk fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:30
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Demet Özdemir’i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Oğuzhan Koç uzun süre birliktelik yaşadığı Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları kısa süren çift, yaşadıkları tartışma sonrası 8 Mayıs'ta tek celsede boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir’i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Ayrılık sonrası konser maratonuna giren Oğuzhan Koç, aşk hayatına da hız verdi.

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Demet Özdemir’i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Ünlü popçu gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdı.

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Demet Özdemir’i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

ALAÇATI'DA AŞK

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen başarılı şarkıcı, aşk kapısını yeniden açtı.

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Demet Özdemir’i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Arabada görüntülenen ikilinin samimi hali dikkatlerden kaçmadı.