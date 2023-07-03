Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Oğuzhan Koç uzun süredir aşk yaşadığı Demet Özdemir ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu 8 ay sürmüştü. 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanan Koç'tan yeni aşk bombası geldi. Demet Özdemir'i çabuk unutan şarkıcı, gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdı. Taze aşıklardan yan yana ilk fotoğraf geldi.