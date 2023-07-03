03 Temmuz 2023, Pazartesi
Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç’tan yeni aşk bombası! İlk fotoğraf geldi
Oğuzhan Koç uzun süredir aşk yaşadığı Demet Özdemir ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu 8 ay sürmüştü. 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanan Koç'tan yeni aşk bombası geldi. Demet Özdemir'i çabuk unutan şarkıcı, gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdı. Taze aşıklardan yan yana ilk fotoğraf geldi.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:30
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