Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç taktiği! Evinden çıkması ortalığı karıştırdı! Reklam için mi kullandı?

Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi.