27 Mayıs 2023, Cumartesi
Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç taktiği! Evinden çıkması ortalığı karıştırdı! Reklam için mi kullandı?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürmüş, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılık kararı sonrası Zekeriyaköy'deki bekar evine taşınan Özdemir geçtiğimiz günlerde eski eşinin evinden çıkarken görüntülendi. Demet Özdemir'in bu görüntülerinin 'reklam' amaçlı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:44
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