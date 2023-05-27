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Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç taktiği! Evinden çıkması ortalığı karıştırdı! Reklam için mi kullandı?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürmüş, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılık kararı sonrası Zekeriyaköy'deki bekar evine taşınan Özdemir geçtiğimiz günlerde eski eşinin evinden çıkarken görüntülendi. Demet Özdemir'in bu görüntülerinin 'reklam' amaçlı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:44
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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç taktiği! Eski eşinin evinden çıkması ortalığı karıştırdı

Gözde çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda sekiz aylık evliliklerini noktaladı.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç taktiği! Eski eşinin evinden çıkması ortalığı karıştırdı

Boşanmayla ilgili ünlü popçu, tek kelime etmezken güzel oyuncu demeç üzerine demeç verdi.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç taktiği! Eski eşinin evinden çıkması ortalığı karıştırdı

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de halen Koç'un oturduğu Levent'te birlikte yaşadıkları villa çıkışı görüntülendi.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç taktiği! Eski eşinin evinden çıkması ortalığı karıştırdı

Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç taktiği! Eski eşinin evinden çıkması ortalığı karıştırdı

Muhabirlerin "Oğuzhan Koç da evde onunla da konuştunuz galiba?" demesi üzerine gülerek karşılık veren oyuncu, "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" şeklinde konuştu.