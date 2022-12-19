19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de İstanbul'da adeta ünlüler geçidine dönen görkemli bir törenle evlenmişti. İş hayatının yanında özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Demet Özdemir, kendisi ile ilgili çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:01
  • 1
  • 104
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

'Demet Özdemir hamile mi?' sorusu magazin gündemine bomba gibi düştü! Çiçeği burnunda gelin Özdemir'den bebek iddialarına yanıt geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

"AŞIRI SEVGİ İÇERİR"

Şöhret dünyasının sürekli gündeme gelen isimlerinden olan Demet Özdemir, geçen günlerde 15.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yeni fotoğraflarla adından söz ettirdi. Arkadaşları ve şarkıcı eşi Oğuzhan Koç ile çektiği kareleri art arda hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, binlerce beğeni alan gönderisine, "Biz bu ışığı sevdik! Aşırı sevgi içerir" notunu düştü.

  • 3
  • 104
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

"KALBİMİ BIRAKTIM"

Özdemir ve Koç'un pozuna; "Maşallah size", "Bayıldım fotoğrafın içtenliğine, saflığına, sevilmişliğine" ve "Bu fotoğrafa kalbimi bıraktım" şeklinde yorumlar geldi. Romantik mesaja kayıtsız kalamayan Koç ise kalp emojisiyle Demet Özdemir'e yanıt verdi.

  • 4
  • 104
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

"ÖZÜR DİLERİM AŞKIM"

Oyuncu, eşi hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti. Muhabirlerle sohbet ettiği sırada konu yemeklerden açılınca, "Oğuzhan Bey hamarat mıdır?" sorusu geldi. Bunun üzerine Özdemir, "Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar" diyerek kahkaha attı.

  • 5
  • 104
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve aşkını her fırsatta dile getiren Demet Özdemir, son olarak hamilelik iddiası ile adından söz ettirdi.