Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evleri konuşulurken 2. bomba geldi! Demet Özdemir hamile mi? “Bir sen, bir ben, bir de bebek!”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de İstanbul'da adeta ünlüler geçidine dönen görkemli bir törenle evlenmişti. İş hayatının yanında özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Demet Özdemir, kendisi ile ilgili çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL