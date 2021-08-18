Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla uzun bir tatil yapan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla bu yazın en çok isimlerinden oldu. Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.