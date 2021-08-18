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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla uzun bir tatil yapan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla bu yazın en çok isimlerinden oldu. Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:24
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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bir kez daha magazin gündemine oturdu.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Bu yazın en çok konuşulan isimlerinden olan Özdemir, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafları…

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu