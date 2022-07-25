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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç nişanlanmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir koronavirüse yakalanıp sevenlerini endişelendirmişti. Hastalık sürecini ağır geçiren güzel oyuncu, test sonucunun negatife dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Sağlığına kavuşmasının ardından setlere geri dönen oyuncu sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi. Son paylaşımında giydiği parlak askılı bluzunun fiyatı da dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 13:35
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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir sevgilisiyle ön balayına çıkmıştı.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Yakın arkadaşlarıyla tatil yapan ve bir yandan düğün hazırlıklarına devam eden güzel oyuncu koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Test sonucunun negatife dönmesiyle birlikte rahat bir nefes alan Özdemir, setlere geri döndü.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

BLUZU 41 BİN TL

15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu dünyaca ünlü markaya ait. Bluzun fiyatı ise tamı tamına 41 bin TL.