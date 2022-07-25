Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç nişanlanmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir koronavirüse yakalanıp sevenlerini endişelendirmişti. Hastalık sürecini ağır geçiren güzel oyuncu, test sonucunun negatife dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Sağlığına kavuşmasının ardından setlere geri dönen oyuncu sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi. Son paylaşımında giydiği parlak askılı bluzunun fiyatı da dudak uçuklattı.