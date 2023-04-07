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Haberler Galeri Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı: Hiçbir zaman takmadım

Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı: Hiçbir zaman takmadım

Yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanmanın eşiğine geldi. Evi terk eden Özdemir bir hafta sonra geri döndü. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan Oğuzhan Koç önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Evlilik yüzüğünü takmamasıyla dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerin ayrılık ve yüzük soruları karşısında gerginlik yaşadı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:24
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Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı! “Hiçbir zaman takmadım”

Şu sıralar gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı! “Hiçbir zaman takmadım”

Evliliğinde yaşadığı problemlerle adından söz ettiren ve son olarak geçtiğimiz haftalarda eşi Demet Özdemir'le çıkan boşanma haberleri yüzünden sıkıntılı günler geçiren Koç, gazetecileri görünce sinirlendi.

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Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı! “Hiçbir zaman takmadım”

Evlilik yüzüğünü parmağından çıkardığı konuşulan Oğuzhan Koç, yüzük takmaması hakkında şunları söyledi:

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Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı! “Hiçbir zaman takmadım”

"Yüzük takan birisi değildim zaten... Hiçbir zaman da takmadım. Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım"

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Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı! “Hiçbir zaman takmadım”

TERAPİYE BAŞLADILAR

2020 yazında başlayan aşklarını 2021'in ilk günlerinde itiraf eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gündemden düşmüyor. İlişkileri boyunca birçok kez kriz yaşayan ünlü çift, en büyük kavgalarını 2022 Ocak'ında yaşamıştı.