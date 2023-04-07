Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olan Oğuzhan Koç o soruyla çileden çıktı: Hiçbir zaman takmadım

Yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanmanın eşiğine geldi. Evi terk eden Özdemir bir hafta sonra geri döndü. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan Oğuzhan Koç önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Evlilik yüzüğünü takmamasıyla dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerin ayrılık ve yüzük soruları karşısında gerginlik yaşadı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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