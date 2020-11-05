Demet Evgar sosyal medyada gündeme oturdu! İşte Demet Evgar hakkında merak edilenler

Demet Evgar, yeni dizisinin ilk bölümüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 'Güçlü kadın' imajıyla izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, şiddet gören bir kadına hayat veriyor. Sevenleri Demet Evgar'ın oyunculuğunun ardından özel hayatını da merak etti.