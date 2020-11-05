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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Evgar sosyal medyada gündeme oturdu! İşte Demet Evgar hakkında merak edilenler Demet Evgar sosyal medyada gündeme oturdu! İşte Demet Evgar hakkında merak edilenler
Yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da TT listesine giren Demet Evgar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. İşte hayranlarının sevilen oyuncu hakkında araştırdığı gerçekler... Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar kimdir? Demet Evgar nereli?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 21:33
Demet Evgar, yeni dizisinin ilk bölümüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 'Güçlü kadın' imajıyla izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, şiddet gören bir kadına hayat veriyor. Sevenleri Demet Evgar'ın oyunculuğunun ardından özel hayatını da merak etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEMET EVGAR KİMDİR?
Demet Evgar Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney Kaç Baba Kaç isimli oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının tiyatro bölümünden mezun oldu.
DEMET EVGAR KAÇ YAŞINDA?
Sevilen oyuncu Demet Evgar'ın yaşı da merak konusu oldu. Peki Demet Evgar kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983