Demet Akalın'la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi'nin prensesi Henna Bülbül'ün son hali şoke etti! "Yıllar önce belliydi..."

Bir dönem Evrim Akın'ın neşeli sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Çocuktan Al Haberi' programı, şimdilerde minik yarışmacılarının değişimleriyle gündem oluyor. Programın en dikkat çeken isimlerinden olan Buckingham Prensesi Henna Bülbül, hazırcevap oluşu ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. Özellikle Demet Akalın'a sorduğu sorular da izleyenleri bir hayli güldürmüştü. Şimdilerde 11 yaşında Henna Bülbül son haliyle görenleri şaşırttı. Bakın yıllar içinde nasıl değişmiş...