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Haberler Galeri Demet Akalın'la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi'nin prensesi Henna Bülbül'ün son hali şoke etti! "Yıllar önce belliydi..."

Demet Akalın'la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi'nin prensesi Henna Bülbül'ün son hali şoke etti! "Yıllar önce belliydi..."

Bir dönem Evrim Akın'ın neşeli sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Çocuktan Al Haberi' programı, şimdilerde minik yarışmacılarının değişimleriyle gündem oluyor. Programın en dikkat çeken isimlerinden olan Buckingham Prensesi Henna Bülbül, hazırcevap oluşu ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. Özellikle Demet Akalın'a sorduğu sorular da izleyenleri bir hayli güldürmüştü. Şimdilerde 11 yaşında Henna Bülbül son haliyle görenleri şaşırttı. Bakın yıllar içinde nasıl değişmiş...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:20
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Demet Akalın’la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi’nin prensesi Henna Bülbül’ün son hali şoke etti! Yıllar önce belliydi...

'Çocuktan Al Haberi'nde büyümüş de küçülmüş cevaplarıyla hafızalarımıza kazınan Buckingham Prensesi Henna Bülbül, son haliyle gündem oldu. 2012 yılında dünyaya gelen Henna Bülbül, şimdilerde 11 yaşında.

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Demet Akalın’la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi’nin prensesi Henna Bülbül’ün son hali şoke etti! Yıllar önce belliydi...

Yarım bıraktığı cümleleriyle programa renk katan Bülbül, özellikle Demet Akalın'a yönelttiği soruyla gündeme gelmişti. Henna, Demet Akalın'ın düğünü hakkında merakını dile getirerek tüm sempatikliğiyle detaylarını sormuştu.

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Demet Akalın’la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi’nin prensesi Henna Bülbül’ün son hali şoke etti! Yıllar önce belliydi...

Akalın ise, "Çok güzeldi. Hatta biz 2 düğün yapmıştık" şeklinde espri dolu bir yanıt vermişti.

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Demet Akalın’la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi’nin prensesi Henna Bülbül’ün son hali şoke etti! Yıllar önce belliydi...

Sosyal medya hesabından ara ara paylaşımlar yapan Henna, öyle bir değişmiş ki gören tanıyamıyor.

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Demet Akalın’la diyaloğu güldürmüştü! Çocuktan Al Haberi’nin prensesi Henna Bülbül’ün son hali şoke etti! Yıllar önce belliydi...

Henna Bülbül'ün son halini bazı takipçileri, "Yıllar önce belliydi", "Ne ara büyüdün sen", "Gneç kız olmuş" gibi yorumlarda bulundu.